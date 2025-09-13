Suspeitos invadem farmácia, rendem clientes e funcionários em Belém

Pelo menos três homens invadiram e assaltaram uma farmácia localizada na avenida Independência, próximo à avenida Augusto Montenegro, no bairro do Parque Verde, em Belém. A ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

As imagens mostram o momento em que dois suspeitos entram no local e abordam um cliente que estava no caixa realizando o pagamento de produtos. Um deles, vestido com camisa listrada, levanta a roupa e exibe uma arma na cintura, enquanto o comparsa deixa a cena logo em seguida.

Ainda dentro da farmácia, o homem armado intimida uma funcionária, que é revistada sob ameaça, e segue em direção ao caixa. Ele recolhe a renda do dia e chega a danificar um dos computadores da loja.

Um outro ângulo das câmeras de segurança revela que a dupla contou com o apoio de um terceiro suspeito, que aparece em determinado momento dentro do estabelecimento usando capacete. Após a ação, o trio fugiu.