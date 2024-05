VÍDEO: Suspeitos em fuga são presos durante ação policial no Entroncamento

Dois homens suspeitos de assaltar um motorista de aplicativo foram presos na noite desta terça-feira (14), no início da avenida Augusto Montenegro, próximo do túnel do Entroncamento, bairro Castanheira, em Belém. Com eles, a polícia apreendeu um simulacro de arma de fogo. Não houve feridos. As prisões foram possíveis depois que a dupla perdeu o controle da direção do automóvel, modelo Etios, de cor branca, e colidiu contra um canteiro existente no início da via. O caso foi encaminhado para a Seccional da Marambaia.

De acordo com informações do tenente Branco, da Polícia Militar, a ocorrência teve início na própria avenida Augusto Montenegro, no bairro do Parque Verde, área do 24º Batalhão de Polícia Militar, onde os suspeitos abordaram a vítima e anunciaram um assalto. Durante todo o trajeto, um dos criminosos era quem conduzia o carro. “A gente foi informado, via Ciop [Centro Integrado de Operações], que esse veículo havia sido tomado de assalto. A vítima estava sendo mantida refém”, informou.

“Esse veículo entrou na área do 29º, que é o nosso batalhão. A gente iniciou o cerco. Foi quando a viatura do oficial de dia avistou o mesmo passando pela BR, próximo da Havan. A gente iniciou o acompanhamento, por toda a BR. Eles iniciaram fuga em alta velocidade, inclusive sob o risco de causar vários acidentes”, observou o tenente.

Branco acrescentou: “Nossa viatura conseguiu fazer o acompanhamento, quando a gente conseguiu alcançar eles aqui no início da Augusto Montenegro. Aqui eles perderam o controle. Subiram a calçada e danificaram a roda do veículo. Ao chegar aqui, a gente verbalizou pela rendição dos mesmos. Eles se entregaram”, relatou o PM. “A vítima está sem nenhum ferimento, só dando material mesmo. Com eles foi apreendido aí um simulacro, uma réplica de uma pistola”, finalizou o tenente Branco.

