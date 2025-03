Suspeitos em bicicletas invadem residência e matam homem com tiro no rosto em Marabá

José Antonio Candido da Silva, de idade desconhecida, foi assassinado dentro de sua residência na noite deste domingo (9), por volta das 19h30, no bairro Jardim União, Núcleo Cidade Nova, em Marabá. O crime ocorreu na rua Adelina e está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil.

VEJA MAIS



De acordo com informações da polícia, José estava em casa com sua companheira quando dois indivíduos chegaram em duas bicicletas, invadiram o imóvel e um deles efetuou um disparo de arma de fogo à queima-roupa. A vítima foi atingida no rosto e morreu no local.

Testemunhas relataram que a arma utilizada aparentava ser de fabricação caseira. Após o crime, os suspeitos fugiram e, até o momento, não foram identificados.

A Polícia Civil segue com diligências para apurar a motivação e a autoria do homicídio. O inquérito está sob responsabilidade da delegada Allana Christhy, segundo informações divulgadas pelo site Correio de Carajás.