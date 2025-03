Homem é baleado ao tentar pedir água e comida em residência em Castanhal

Um homem foi baleado no final da tarde desta quinta-feira (06/03) ao tentar pedir comida e água em uma residência na rua Tiradentes, esquina com Pedro Porpino, no bairro São José, no município de Castanhal, região nordeste do Estado do Pará. A vítima foi identificada como Eliel da Silva Gama. que foi atendida e levada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Castanhal.

Uma guanição do 5° Batalhão da Polícia Militar atendeu a ocorrência por volta das 17:45h. Testemunhas informaram aos policiais que Eliel foi pedir água e comida quando foi alvejado por um disparo de arma de fogo. O suspeito de atirar na vítima foi identificado pelo nome de Sandoval. A vítima foi socorrida por uma ambulância do Corpo de Bombeiros.

Durante averiguação na cena do crime, os policiais encontraram uma cápsula de munição calibre .40 próxima ao portão da residência do acusado. Com autorização de um funcionário do homem suspeito por atirar em Eliel, a PM realizou busca na residência, mas o proprietário não foi localizado.