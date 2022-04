Suspeitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro são alvo de operação no Pará

Nesta segunda-feira (11), seis estados brasileiros, entre eles o Pará, foram alvos da operação Áquila 2, que tem como objetivo cumprir 18 mandados de prisão contra suspeitos de crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, roubo de cargas e extorsão mediante sequestro, além do bloqueio de R$ 47 milhões em ativos financeiros e sequestro de bens, que totalizam cerca de R$ 1 milhão.

Os mandados de prisão foram todos expedidos pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Recife. Entre os bens sequestrados, estão uma granja e veículos. Além do Pará, a operação, comandada por Pernambuco, também acontece nos estados de Recife, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins e Acre.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Pará para obter mais informações sobre o saldo da operação até o momento e aguarda retorno.

Áquila 2

A operação é um desdobramento de outra realizada em outubro de 2021, que resultou na prisão de 25 pessoas. Na época, a polícia identificou um esquema em que grupos criminosos enviavam dinheiro para contas no Acre para obter drogas como maconha e cocaína na Bolívia. Além disso, havia lavagem de dinheiro através da compra de imóveis, cavalos, suínos e bovinos.

As investigações, iniciadas em maio de 2020, são comandadas pelo delegado Ivaldo Pereira, titular do Grupo de Operações Especiais (GOE), de Recife. Além de agentes pernambucanos, a operação conta com apoio da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro) e das polícias civis dos outros estados.