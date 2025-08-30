Suspeitos de pilotar avião com quase 430 kg de pasta base de cocaína no Pará são presos pela PF
Eles foram localizados a cerca de 40 quilômetros do ponto onde a aeronave havia sido abandonada, em Santana do Araguaia
Dois homens que estavam pilotando um avião monomotor que transportava quase 430 quilos de pasta base de cocaína foram presos pela Polícia Federal na noite de sexta-feira (29) em Redenção, no sudeste paraense. Um dos pilotos era brasileiro e o outro boliviano. Eles foram localizados a cerca de 40 quilômetros do ponto onde a aeronave havia sido abandonada, em Santana do Araguaia, no interior do Pará.
De acordo com a PF, com os presos foram apreendidos um revólver calibre .38 municiado, 16 cartuchos intactos, três aparelhos celulares e dois GPS aeronáuticos. Entre outros objetos estão um rádio-transmissor, cédulas de moeda boliviana, além de um documento de identidade falso.
O brasileiro possuía um mandado de prisão em aberto, decorrente de condenação definitiva por roubo, expedido pela Justiça de Santa Catarina. Após a conclusão dos procedimentos legais, os dois presos foram encaminhados ao Presídio de Redenção/PA, onde permanecem à disposição da Justiça.
Ainda de acordo com a Polícia Federal, os itens apreendidos reforçam a dimensão transnacional do crime: o prefixo boliviano da aeronave, a quantidade e a qualidade da pasta base de cocaína, a rota utilizada para o transporte e a apreensão de moeda estrangeira indicam que se trata de tráfico internacional de drogas.
A aeronave havia sido localizada ainda na madrugada do mesmo dia pela Polícia Militar, que encaminhou a droga à Delegacia da Polícia Federal em Redenção/PA. Com autorização judicial, a substância foi incinerada. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar outros possíveis envolvidos.
