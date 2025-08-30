Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeitos de pilotar avião com quase 430 kg de pasta base de cocaína no Pará são presos pela PF

Eles foram localizados a cerca de 40 quilômetros do ponto onde a aeronave havia sido abandonada, em Santana do Araguaia

O Liberal
fonte

Com os presos foram apreendidos um revólver e outros objetos (Foto: Divulgação | Polícia Federal)

Dois homens que estavam pilotando um avião monomotor que transportava quase 430 quilos de pasta base de cocaína foram presos pela Polícia Federal na noite de sexta-feira (29) em Redenção, no sudeste paraense. Um dos pilotos era brasileiro e o outro boliviano. Eles foram localizados a cerca de 40 quilômetros do ponto onde a aeronave havia sido abandonada, em Santana do Araguaia, no interior do Pará.

De acordo com a PF, com os presos foram apreendidos um revólver calibre .38 municiado, 16 cartuchos intactos, três aparelhos celulares e dois GPS aeronáuticos. Entre outros objetos estão um rádio-transmissor, cédulas de moeda boliviana, além de um documento de identidade falso.

O brasileiro possuía um mandado de prisão em aberto, decorrente de condenação definitiva por roubo, expedido pela Justiça de Santa Catarina. Após a conclusão dos procedimentos legais, os dois presos foram encaminhados ao Presídio de Redenção/PA, onde permanecem à disposição da Justiça.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, os itens apreendidos reforçam a dimensão transnacional do crime: o prefixo boliviano da aeronave, a quantidade e a qualidade da pasta base de cocaína, a rota utilizada para o transporte e a apreensão de moeda estrangeira indicam que se trata de tráfico internacional de drogas.

A aeronave havia sido localizada ainda na madrugada do mesmo dia pela Polícia Militar, que encaminhou a droga à Delegacia da Polícia Federal em Redenção/PA. Com autorização judicial, a substância foi incinerada. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar outros possíveis envolvidos.

