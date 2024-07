Suspeitos de participação em sete homicídios são presos em Belém

Dois suspeitos de envolvimento em sete homicídios foram presos preventivamente na manhã desta quinta-feira (11), em Belém, durante a operação “Lenda Urbana”, deflagrada pela Divisão de Homicídios, da Polícia Civil do Pará. Os mandados de prisão foram expedidos pela Vara de Inquéritos Policiais de Belém. Segundo a polícia, a investigação começou em 2019, após os criminosos matarem sete pessoas naquele mesmo ano.

“A investigação teve início, de fato, em 31 de janeiro de 2019, quando três vidas foram tragicamente ceifadas na travessa Francisco Monteiro, no bairro do Guamá. Na ocasião, três indivíduos desceram de um veículo de cor prata e assassinaram as vítimas. No mesmo ano, constatamos que o veículo utilizado na trama também esteve presente em outros quatro homicídios”, detalhou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

Desde o ocorrido, as equipes policiais estavam empenhadas em esclarecer todos os detalhes sobre o crime. Com base nas informações coletadas, a Polícia Civil deflagrou a operação “Anonymous” e capturou parte desses executores.

As investigações posteriores revelaram que os suspeitos tentaram utilizar um álibi falso, baseado em documentação falsificada que incluía notas fiscais e recibos, além de coagir testemunhas para encobrir sua participação nos crimes. Foi descoberto que os criminosos forjaram um reparo no veículo para criar a falsa impressão de que ele não tinha sido usado nos homicídios.

No entanto, após análises técnicas, os agentes concluíram que o veículo apreendido na operação se tratava do mesmo utilizado nos crimes investigados e, diante disso, a Divisão de Homicídios representou pelas prisões preventivas dos investigados, que foram cumpridas, hoje (11), durante a operação “Lenda Urbana”.

“Essa operação foi para desarticular o grupo criminoso. Além disso, é importante destacar que, embora tenha sido uma investigação demorada, ela teve um resultado exitoso em identificar todos os envolvidos nos crimes”, destacou Egídio Queiroz, delegado responsável pela operação.

Os presos foram submetidos aos procedimentos legais e encaminhados à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde irão permanecer à disposição da Justiça.