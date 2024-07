Operação da Polícia Civil prende 3 suspeitos por roubo de veículo e extorsão por pix em Belém

Nesta quinta-feira (11), a Polícia Civil do Pará prendeu 3 pessoas envolvidas em um roubo na capital paraense. A ação fez parte da operação 'Latitude', por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA/DRCO).

Segundo as investigações, o trio estava envolvido em um assalto ocorrido no dia 12 de abril, no bairro do Marco, em Belém. Na ocasião, duas pessoas foram abordadas por 3 criminosos armados, que as coagiram a realizar transferências via Pix. Além dos valores extorquidos, também foram levados joias, celulares e o veículo que pertencia às vítimas.

"Durante a apuração policial, nossas equipes descobriram que a conta utilizada para o recebimento dos valores era falsa. Ela tinha sido aberta em nome de um terceiro por um integrante do grupo responsável por criar os meios para o recebimento dos valores, todos foram presos e autuados", informou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

O segundo alvo da ação foi identificado como um dos autores do assalto. Armado, ele abordou as vítimas e exigiu as transferências bancárias durante o crime. O terceiro detido foi reconhecido como o condutor do veículo utilizado para dar suporte à ação criminosa, seguindo o veículo roubado e auxiliando na logística do grupo.

Como resultado da operação, além das prisões, também foram realizadas buscas e apreensões nas residências dos suspeitos, onde foram encontrados materiais que irão auxiliar nas investigações em curso para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.

“As equipes da DRFRVA tem se voltado para a investigação de grupos que praticam abordagens na região metropolitana, exigindo transferências de dinheiro e, ao final, subtraindo os veículos. O fato investigado na Operação Latitude ocorreu em abril e desde então as equipes permaneceram em diligências ininterruptas que possibilitaram identificar os executores do crime e comparsas que prestaram apoio logístico ao bando", disse Fausto Bulcão, delegado titular da DRCO.

A ação contou com o apoio operacional de unidades especializadas como a Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos e Antisequestro, Delegacia de Repressão a Facções Criminosas, Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas e a Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc).

Os três presos seguem detidos e à disposição do Poder Judiciário.