Suspeitos de envolvimento em ataque a tiros contra casal morrem em intervenção policial em Castanhal

Três suspeitos morreram e um foi preso em uma intervenção policial em Castanhal, no nordeste do Pará, na tarde desta sexta-feira (17). Conforme as informações iniciais, a ação da Polícia Civil ocorreu no bairro Pantanal. Os agentes foram ao endereço apurar a informação de que no local estaria escondido um grupo envolvido em um ataque a tiros contra um casal, crime registrado na noite de quinta-feira (16), nas proximidades do conjunto Jardim Tókio.

Segundo informações iniciais, equipes da Superintendência Regional e da Divisão de Homicídios já acompanhavam a atuação de um grupo suspeito de participação em diversos crimes na cidade, incluindo homicídios. Durante o cumprimento das diligências, os policiais localizaram os investigados em um imóvel.

Conforme relatos da corporação, ao chegarem ao endereço, as equipes foram recebidas com disparos de arma de fogo. Os agentes revidaram e ocorreu a troca de tiros. Três suspeitos foram baleados, chegaram a ser socorridos pelas equipes policiais, mas não resistiram aos ferimentos. Um quarto indivíduo foi preso. O caso segue sob investigação para esclarecer a participação dos envolvidos no atentado e em outros crimes na região. Não há informação sobre a identidade dos suspeitos ou atuação deles nos crimes investigados.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.