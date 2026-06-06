Idoso mostra partes íntimas para criança e é preso em Santarém

Um senhor idoso foi preso pela Polícia Militar, na noite de sexta-feira (5), como suspeito de ato obsceno contra uma menina de apenas 11 anos de idade. Na comunidade Cipoal, em Santarém, no oeste do Estado do Pará, ele teria exibido as partes íntimas para essa criança.

Segundo as primeiras informações sobre o caso, a menina encontrava-se na garagem de casa quando a cena se deu. E essa situação também teria sido vista por uma familiar da menina. O suspeito estava há alguns metros de distância da casa.

Uma informação que chama a atenção é de que, de acordo com o pai da vítima, essa não teria sido a primeira vez desse comportamento do idoso. O pai da menina disse que para não deixar a situação chegar a um estágio pior, ele tomou a decisão de informar as autoridades sobre o assunto.

Polícia

Acerca do caso, a Polícia Civil informa que "o suspeito foi apresentado pela Polícia Militar na Seccional de Santarém e autuado em flagrante por importunação sexual".