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Polícia

'Marreta' e esposa são baleados por dupla em moto em Castanhal

O homem foi o mais atingido pelos disparos. Conforme as autoridades, os tiros o acertaram na perna, no braço, no rosto e também na região do tórax.

O Liberal
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Imagem ilustrativa de cápsulas deflagradas no chão de uma rua. (Thiago Gomes / O Liberal / Imagem ilustrativa)

Um homem, conhecido pelo apelido de “Marreta”, e a esposa dele, de identidade não divulgada, foram baleados no fim da noite de quinta-feira (16/4) na avenida Barão do Rio Branco, em Castanhal, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas disseram que o crime foi cometido por dois homens em uma motocicleta. Até o momento, ninguém foi preso.

Assim que a PM soube do caso, deslocou-se ao local. Segundo as autoridades, a mulher foi alvejada no pé esquerdo, enquanto, no homem, os disparos o atingiram na perna, no braço, no rosto e também na região do tórax.

Conforme a polícia, o casal informou que os suspeitos estavam em uma moto preta, um vestindo moletom branco e o outro, moletom preto. Após o ataque, a dupla, que não levou nenhum pertence das vítimas, foi embora em direção ao bairro Pantanal.

O homem e a mulher foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. De acordo com a PM, “Marreta”, que tem passagens por tráfico de drogas, precisou ser transferido para o Hospital Metropolitano de Urgência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém. Por enquanto, o estado de saúde dos dois é desconhecido.

A motivação do crime é mistério. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o episódio e aguarda retorno.

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