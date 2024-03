Suspeitos de assaltos são presos no bairro Umarizal

Dois homens foram presos, no final da manhã desta sexta-feira (29), por uma equipe da Guarda Municipal de Belém (GMB), no bairro do Umarizal, após denúncias de assaltos.

Segundo os motopatrulheiros da Ronda da Capital da GMB, era por volta de 12h quando uma pessoa denunciou que a dupla estaria utilizando uma moto Honda Bis, da cor preta, e uma suposta arma para intimidar suas vítimas.

Com base nas informações repassadas, os guardas municipais saíram em diligência e localizaram os suspeitos na Rua Dom Romualdo de Seixas com a Jerônimo Pimentel.

Durante abordagem pessoal, foi encontrado um simulacro na cintura de um dos homens. Os suspeitos usavam tornozeleira eletrônica e um deles havia saído na quinta-feira (28), da cadeia.

A motocicleta usada para a prática do crime estava com registro de roubo no Centro Integrado de Operações (Ciop). A dupla foi levada para a Seccional de São Brás e a moto devolvida ao dono que relatou ter sido assaltado pela manhã, enquanto fazia uma entrega.

Em nota, a Polícia Civil do Pará (PCPA) informou que os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados para a Seccional de São Brás para os procedimentos cabíveis.