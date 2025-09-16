Suspeitos de assalto morrem em confronto com a PM em Santa Maria do Pará

Dois homens morreram após um confronto com policiais do 42º Batalhão de Polícia Militar, no bairro Milionário, em Santa Maria do Pará, no nordeste paraense, na tarde desta terça-feira (16). A ação terminou ainda com a prisão de uma mulher, supostamente envolvida com a dupla criminosa.

Segundo informações preliminares da polícia, os suspeitos teriam participado de um assalto no km 18 da BR-010, em São Miguel do Guamá, e fugiram em direção ao município vizinho. Durante a perseguição, houve troca de tiros entre os homens e os policiais militares.

Os suspeitos foram atingidos, chegaram a ser socorridos e encaminhados para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiram aos ferimentos. Até o momento, as identidades deles não foram divulgadas. A polícia não detalhou como foi o assalto e o que os suspeitos roubaram. A mulher presa foi encaminhada à unidade policial para os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Civil investiga o caso para apurar mais informações sobre a ocorrência e identificar outros possíveis envolvidos no caso. Informações que ajudem nas investigações devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita, com anonimato garantido.