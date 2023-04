Suspeito tenta fugir a nado em lago próximo à Hidrelétrica de Tucuruí

​Um homem identificado apenas pelo apelido de “Tanque”, suspeito de furto, foi preso na manhã do último domingo (23), no momento em que tentava fugir nadando por um lago que fica próximo à Hidrelétrica de Tucuruí, no sudeste do Pará. Policiais militares do 13º Batalhão usaram uma canoa para capturar o suspeito, que também era fugitivo da justiça local.

A polícia recebeu denúncias de moradores e deu início às diligências qu​​e terminaram com a prisão do suspeito. De acordo com os policiais, “Tanque” é apontado como o autor de vários crimes na localidade do KM 11, uma vila de moradores às margens do Lago da Hidrelétrica.

O suspeito foi encaminhado à 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil e ficará à disposição da Justiça para responder pelos crimes cometidos.