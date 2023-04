Foragido por lesão corporal fica à deriva e recebe voz de prisão ao ser resgatado em Muaná

Marquias da Costa foi preso depois de cair bêbado de uma embarcação e ser resgatado por um policial que passava próximo. O caso foi registrado em Muaná, na Ilha do Marajó, na tarde do último domingo (23). O militar que estava a caminho de Belém avistou o suspeito pedindo ajuda.

VEJA MAIS

De acordo com informações do site Notícia Marajó, o policial estava em um catamarã e orientou o comandante a fazer a manobra de resgate. Assim que Marquias subiu na embarcação, começou a agir de forma a levantar suspeitas do policial.

Ao fazer a consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, o agente descobriu que havia um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele, que responde por lesão corporal grave.

O foragido foi preso ainda na embarcação e, depois de chegar a Belém, foi conduzido de volta para a delegacia de Polícia Civil de Muaná.