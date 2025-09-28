Suspeito de violência sexual é preso após ser detido por populares em Castanhal

Na tarde deste domingo (28), por volta das 12h, uma guarnição do 3° Batalhão de Missões Especiais (BME) realizava patrulhamento pela Avenida Pedro Porpino, no bairro Imperador, em Castanhal, nordeste do Pará, quando foi abordada por um homem denunciando que sua residência havia sido invadida e que sua esposa havia sido violentada por dois indivíduos.

Com base nas informações repassadas ao portal Giro Castanhal, os policiais iniciaram buscas pela área e localizaram um dos suspeitos, que estava sendo agredido por populares nas proximidades. A guarnição interveio para conter os ânimos e garantir a integridade do suspeito, que apresentava lesões aparentes.

O homem foi detido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal, onde recebeu atendimento médico. Após ser liberado, ele foi apresentado na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), onde o caso segue sendo investigado. A polícia ainda realiza diligências para localizar o segundo envolvido no crime.