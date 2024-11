Suspeito de violência doméstica é preso em flagrante pela PC e Guarda Municipal em Belém

Um homem suspeito de violência doméstica foi preso em flagrante pela Polícia Civil e pela Guarda Municipal, em Belém, no domingo (3/11). Segundo a PC, o homem foi filmado agredindo a companheira em via pública, no bairro Maracangalha, e as imagens viralizaram nas redes sociais. Após determinação da autoridade policial de plantão, a equipe se deslocou até a casa do suspeito e efetuou a prisão. A imagem da vítima será preservada nesta matéria.

A ação foi realizada pela Diretoria de Atendimento à Grupos Vulneráveis (DAV) e pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Belém, em conjunto com a GM. No vídeo, que circula nas redes sociais desde o sábado (3/11), o suspeito aparece dentro de um carro, sentado no lugar do condutor. A companheira dele está do lado de fora e os dois discutem. Em certo momento, o homem puxa a mulher pelo cabelo e a agride com tapas no rosto e xingamentos.

“Nossas equipes trabalharam de forma integrada, rápida e eficaz, resultando na prisão deste homem. Nossas forças policiais atuam, diariamente, no enfrentamento à violência para a proteção integral e garantia dos direitos das mulheres, reprimindo com rigor os atos de violência”, ressaltou a delegada Ariane Melo Rodrigues, titular da DAV.

O homem encontra-se sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e está à disposição da Justiça.

Denúncia

A Polícia Civil do Pará (PCPA) conta com a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher Virtual (DEAM Virtual) para que as vítimas de violência doméstica e familiar possam registrar ocorrências e solicitar medidas protetivas. A DEAM Virtual está disponível 24 horas por dia e pode ser acessada pelo site da PCPA (www.pc.pa.gov.br).

Além disso, outros meios de denúncia existentes, como o número 181, que garante a qualquer pessoa denunciar casos de violência contra a mulher anonimamente e gratuitamente; a Inteligência Artificial e Anônima chamada "Iara" pelo número de Whatsapp (91) 8115-9181.

Também é possível acionar o número 190 ou buscar atendimento presencial nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam) distribuídas pelo Pará.