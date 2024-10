Polícia Civil prende suspeito de agredir mulher com golpes de faca em Uruará

A Polícia Civil do Pará (PCPA), por meio da Delegacia de Uruará, no sudoeste do Estado, efetuou a prisão, na última quinta-feira (24/10), de um homem suspeito de agredir sua companheira com golpes de faca, em um caso que destaca a importância da aplicação da Lei Maria da Penha.

O incidente ocorreu em um contexto de violência doméstica, alertando as autoridades para a gravidade da situação. A equipe policial foi acionada e, a partir das informações recebidas, iniciou uma busca pelo suspeito. As investigações revelaram a localização do homem, que foi preso em flagrante.

Após a captura, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia, onde os procedimentos legais foram iniciados. A ação reforça o compromisso da Polícia Civil em combater a violência contra a mulher e garantir a aplicação das leis de proteção.

As autoridades enfatizam a importância de denúncias em casos de agressão, destacando que a Lei Maria da Penha é uma ferramenta essencial para a proteção das vítimas e punição dos agressores. A polícia continua a mobilização em Uruará para coibir a violência doméstica e proteger aqueles que se encontram em situação de risco.