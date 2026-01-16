Suspeito de tráfico morre em troca de tiros com PM em Quatro Bocas, Distrito de Tomé-Açú

Um homem suspeito de tráfico de drogas morreu em uma intervenção policial no distrito de Quatro Bocas, em Tomé-Açu, nordeste do Pará. Segundo as informações iniciais, na manhã de quinta-feira (15), o suspeito teria trocado tiros com agentes das Rondas Ostensivas Táticas Móveis (Rotam), da Polícia Militar, durante uma verificação de denúncia sobre a comercialização de entorpecentes no bairro Vitória. Uma arma de fogo e porções de oxi foram apreendidas.

Os relatos dos agentes são de que a ação teve início por volta das 11h, durante o patrulhamento da Operação ‘Municípios Seguros’. As equipes receberam uma denúncia anônima indicando que um homem identificado como Crisleno estaria comercializando entorpecentes e fazendo o uso de uma arma de fogo para ameaçar moradores na área conhecida como Rua do Pó.

Com base nas informações repassadas, a Rotam realizou um cerco tático com apoio de viaturas especializadas, adotando resposta operacional imediata. Ao avançar por um beco da região, os policiais localizaram o suspeito em frente a uma residência. Ao notar a presença da guarnição, ele correu para dentro do imóvel. Durante a tentativa de abordagem, o suspeito apontou uma arma de fogo contra os militares e tentou efetuar um disparo. Diante da ameaça, ainda segundo os agentes, os policiais reagiram e atingiram o suspeito.

Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de Tomé-Açu, mas não resistiu aos ferimentos. Conforme levantamento da polícia, o suspeito já respondia por tráfico de drogas. Na ocorrência, foram apreendidos uma arma de fogo artesanal, duas munições calibre .36 e duas porções de substância semelhante a oxi, totalizando cerca de 83,8 gramas. Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.