Suspeito de tráfico morre e mais de 140 kg de skunk e cocaína são apreendidos em Óbidos

Um homem suspeito de tráfico de drogas morreu e 141,636 kg de drogas do tipo skunk e cocaína foram apreendidos em Óbidos, no oeste do Pará. A intervenção policial ocorreu na madrugada desta segunda-feira (7/4), no Rio Amazonas, próximo à Comunidade Nazaré, na Região de Integração Baixo Amazonas. Um segundo suspeito conseguiu fugir.

Conforme as informações de agentes que atuam na Base Fluvial Integrada Candiru, a droga estava escondida em uma lancha blindada. Durante patrulhamento fluvial, realizado junto com a Polícia Militar, os policiais avistaram a embarcação de cor preta, por volta de 2h30 da madrugada. Dois suspeitos estavam a bordo e a lancha não tinha nenhuma iluminação. Diante da suspeita, a equipe acionou os sinais luminosos da embarcação policial, e os suspeitos revidaram com disparos contra a guarnição.

Os agentes também efetuaram tiros para conter a ação dos suspeitos e conseguiram atingir um dos ocupantes da lancha. Ele recebeu os primeiros socorros de uma ambulância do município de Óbidos, mas não resistiu aos ferimentos. O outro suspeito fugiu da embarcação, próximo à margem do rio, e entrou na mata. Na lancha abordada foram apreendidos 120 tabletes de entorpecentes, sendo 140,5 kg de skunk e 1,136 kg de cocaína. Todo o material apreendido será encaminhado ao município de Santarém, na mesma região, onde será realizada a perícia.

Os agentes de segurança informaram que o suspeito morto em confronto foi identificado e tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas. Equipe da Base Candiru, com o apoio de policiais militares e civis, prossegue realizando buscas para localizar o outro suspeito e concluir a investigação.

Repressão

Segundo Ualame Machado, titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a apreensão deu continuidade a outras ações realizadas nos últimos dias, visando combater o tráfico de drogas e desarticular grupos criminosos na região.

“Em mais uma ação de patrulhamento fluvial, tivemos êxito na apreensão de entorpecentes na Região Baixo Amazonas na madrugada desta segunda-feira. Foram 141 quilos de entorpecentes que, provavelmente, iam abastecer o comércio ilegal e fomentar a prática do tráfico de drogas. Ainda na última sexta-feira (4), outra apreensão foi realizada pela Polícia Civil no Baixo Amazonas, reforçando a assertiva do trabalho investigativo e das ações que estão sendo feitas diariamente. Além disso, reiteramos a importância da instalação da Base Fluvial exatamente na garganta do Rio Amazonas, que vem sendo fundamental para interceptar o tráfico na região e enfraquecer grupos criminosos que lucram com o comércio ilegal”, enfatizou Ualame Machado.