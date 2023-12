Suspeito de tráfico de drogas no Norte e Nordeste é preso pela PF

Um homem suspeito de tráfico interestadual de entorpecentes foi preso nesta terça-feira, 19, durante um cumprimento de mandado de prisão da Operação Cegonha, executado por equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) do Pará e de Roraima. A prisão aconteceu em Boa Vista (RR). O suspeito é odontólogo e tem passagens por estelionato, apropriação indébita, furto e ameaça, nos estados de Roraima e Amazonas.

De acordo com a Polícia Federal, o investigado se utilizava do sistema de transporte de veículos por 'cegonha' para comercializar drogas para outros estados da Federação, principalmente para estados do Norte e Nordeste, escondendo o entorpecente em partes ocultas dos veículos, chamados “mocós”.

As investigações apontam que há uma organização criminosa estruturada, com divisão bem definida de funções por trás da ação do suspeito: há indivíduos responsáveis pela aquisição de veículos nos quais as drogas são remetidas, outros responsáveis pelo armazenamento da droga nos compartimentos escondidos dos veículos, e ainda outros responsáveis pela aquisição da droga e arregimentação de clientes em outros Estados.

Além da prisão temporária do investigado, que é acusado de integrar uma organização criminosa, a operação também resultou na apreensão de seu celular e de documentos em sua residência, referentes a transações envolvendo veículos.

As investigações continuam para a identificação, prisão e responsabilização penal dos demais envolvidos na prática de tráfico interestadual de drogas, coautores do investigado alvo das buscas de hoje.