Suspeito de armazenar e vender pornografia infantojuvenil é preso em Ananindeua

Nesta terça-feira, 19, uma pessoa, que não teve a identidade divulgada, foi presa na operação "Joker", da Polícia Federal, suspeita de armazenar e comercializar conteúdo de pornografia infatojuvenil. A prisão aconteceu no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

Armazenar, compartilhar e vender pornografia infantojuvenil são crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. (Divulgação / Polícia Federal)

O indivíduo foi preso em flagrante durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará. Ele foi encontrado com quase 1TB (terabyte) de arquivos ilícitos em seu aparelho celular.

Durante as investigações, a PF identificou que o usuário utilizava as redes sociais para vender o conteúdo ilícito. O preso foi conduzido à Superintendência da PF no Pará e responderá pelos crimes de armazenamento, compartilhamento e venda de pornografia infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outros crimes que venham a ser identificados no decorrer das investigações.