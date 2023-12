Chefe da maior milícia do Rio de Janeiro é alvo de operação da Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) empreenderam mais uma ação com o objetivo de capturar Luis Antonio da Silva Braga, também conhecido como "Zinho", líder da maior organização paramilitar do estado. Ele e outros 11 cúmplices estão sendo alvo de mandados de prisão na Operação Dinastia 2, que foi iniciada nesta terça-feira (19), entretanto até agora ele permanece foragido.

A primeira tentativa de capturar Zinho ocorreu em agosto de 2022, durante a realização da operação Dinastia, a qual resultou na detenção de 8 integrantes da referida organização. Naquela ocasião, Zinho conseguiu evitar a ação das autoridades.

De acordo com a PF, o objetivo desta segunda fase é desarticular o núcleo financeiro do grupo miliciano. Os mandados cumpridos nesta terça foram expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa do Rio de Janeiro.

Por meio de nota, a PF informou que o Grupo de Investigações Sensíveis (Gise/PF), a Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/PF) e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) descobriram “toda a estrutura de imposição de taxas ilegais a grandes empresas e a pequenos comerciantes locais".

Saiba quem foi preso na operação:

Alessandro Calderaro, o Noque

Delson Xavier de Oliveira

Jaaziel de Paula Ferreira

Renato de Paula da Silva

William Pereira de Souza