Suspeito de tentar matar companheira com golpes de vassoura, madeira e banco é preso no Marajó

Um homem foi preso pela Polícia Civil do Estado do Pará, na manhã da última quarta-feira (8), no município de Muaná, no arquipélago do Marajó, suspeito de tentar matar a própria companheira no contexto de violência doméstica.

Segundo as investigações, o crime ocorreu no dia 22 de fevereiro deste ano, quando o suspeito desferiu sucessivas agressões contra a vítima utilizando diversos objetos. Ele teria iniciado os ataques com uma vassoura, atingindo principalmente a cabeça da mulher. Em seguida, utilizou um pedaço de madeira e, por fim, um banco, intensificando a violência.

A agressão só foi interrompida após a intervenção de uma terceira pessoa. A vítima foi socorrida e levada a um hospital. De acordo com laudo pericial, ela sofreu ferimento cortante na região craniana, múltiplos hematomas e lesões de defesa, o que indica que tentou se proteger durante o ataque.

No dia do crime, a polícia chegou a se deslocar por via fluvial até o local para tentar prender o suspeito em flagrante, mas ele fugiu para uma área de mata ao perceber a aproximação dos agentes.

Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do investigado, que foi autorizada pela Justiça e cumprida nesta semana, com apoio da Guarda Municipal.