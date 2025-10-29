Suspeito de tentar estuprar criança de quatro anos é detido em Novo Progresso
O caso ocorreu na terça-feira (28), no bairro Santa Luzia
Um homem de 52 anos foi detido suspeito de tentar abusar da neta da companheira em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. O caso teria ocorrido na noite de terça-feira (28), no bairro Santa Luzia. De acordo com as informações iniciais, a mãe da criança de quatro anos flagrou o crime.
Segundo o portal O Giro, tudo teria ocorrido por volta de 20h30. A mãe da criança relatou à polícia que entrou no quarto e encontrou o homem beijando sua filha na boca enquanto tentava remover as roupas da menina. A mulher teria entrado em luta corporal com o suspeito e conseguido atingi-lo no rosto.
A avó da criança, que é companheira do suspeito, entrou no quarto ao ouvir a confusão. Na discussão, ela teria questionado a conduta do marido e foi atingida por um soco no rosto desferido por ele. A mulher ficou com lesões aparentes. Em seu depoimento, a avó informou que o suspeito havia iniciado o consumo de bebidas alcoólicas desde as primeiras horas da manhã, conforme o portal.
Diante da gravidade dos fatos, todas as pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil. Foi solicitada a presença do Conselho Tutelar, que assumiu os cuidados da criança. Durante a condução, foi necessário o uso de algemas no suspeito, que estaria em visível estado de embriaguez.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA