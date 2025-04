Suspeito de roubo e tentativa de estupro é preso em flagrante no sudeste paraense

A Polícia Milita de Itupiranga conduziu Adriano Mota Ares, de 22 anos, à Delegacia de Polícia Civil pelos crimes de roubo e tentativa de estupro, na madrugada da última quarta-feira (23).

Era por volta de 00h30 quando a guarnição plantonista foi acionada por um entregador de lanches que ouviu gritos de socorro vindos de um terreno baldio atrás do estádio municipal, no centro da cidade.

Ao se aproximar da área, ele teria percebido o criminoso e este, ao notar que estava sendo flagrado, soltou uma adolescente que estava atacando e fugiu.

A vítima informou aos policiais militares que havia sido abordada e levada pelo criminoso ao terreno. Lá, relatou, teve o aparelho celular roubado e o homem estaria tentando cometer violência sexual quando foi interrompido pelo entregador.

A adolescente informou, ainda, que o home​m estava de posse de uma faca e que a ameaçava de morte caso gritasse.

A vítima informou as características do criminoso para os policiais, que realizaram diligências pela cidade à procura dele. O suspeito, Adriano Mota, foi encontrado na rua Santo Antônio, no centro, próximo de onde o crime aconteceu.

Com o uso de algemas, a fim de que as integridades físicas dos policiais e do suspeito fossem resguardadas, Adriano Mota foi apresentado à Polícia Civil. Na delegacia, ele foi reconhecido pela testemunha e vítima.

Com informações do Correio de Carajás