Paraense é vítima de 'Golpe do Amor'; suspeito é preso no Rio de Janeiro

Um investigado por envolvimento em "estelionato sentimental" – conhecido como "golpe do amor" – e lavagem de dinheiro foi preso na Operação "Romance Scam", deflagrada pela Polícia Civil do Pará na manhã desta quinta-feira (24). Foram cumpridos mandados de prisão preventiva, buscas domiciliares e apreensão de ativos digitais.

O que é estelionato sentimental?

O "estelionato sentimental" é uma modalidade de golpe onde a paixão é utilizada para conseguir vantagem financeira. Os criminosos enganam a vítima por meio de manipulação sentimental e histórias falsas, que podem envolver dificuldades financeiras e emergências, para posteriormente solicitar empréstimos financeiros, favores e outros recursos.

Operação integrada

A ação mobilizou agentes da Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados Por Meios Cibernéticos (DCCV), vinculada à Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC), e contou com a participação do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB/LD/NIP/PC-PA), e apoio da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRACO), da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

“A Operação decorre das investigações conduzidas pela equipe da DCCV. A vítima, uma mulher paraense, acreditava que mantinha um relacionamento virtual com estrangeiro, porém foi enganada e realizou diversas transferências bancárias, que totalizaram R$ 500 mil”, relata a delegada Lua Figueiredo, titular da DCCV, que coordenou a Operação.

Segundo Lua, durante o trabalho investigativo, os policiais identificaram que o suspeito recebeu os valores nas próprias contas bancárias e ocultou a origem ilícita do dinheiro, por meio de transferências para uma empresa que opera criptoativos, utilizando os valores para a compra de bitcoins.

Apreensões e prisão do suspeito

Foi realizada a busca e apreensão de dispositivos, de ativos virtuais, bloqueio e sequestro de bens e de valores e ativos virtuais, como medidas cautelares deferidas pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, além da prisão preventiva do investigado. Durante a busca e apreensão pessoal e domiciliar, o celular do investigado foi apreendido e encaminhado à perícia. O preso foi levado para a Delegacia, e está à disposição do Judiciário.

“A investigação realizada no âmbito da Operação “Romance Scam” consta como primeiro caso em que a Polícia Civil do Pará foi autorizada judicialmente a apreender criptoativos e criar a primeira carteira virtual em nome da PCPA, destinada à custódia de ativos virtuais apreendidos, conforme autorização judicial, para apreensão e bloqueio de ativos virtuais em inquérito policial que apura os crimes de estelionato sentimental e lavagem de dinheiro, realizado através da aquisição de criptoativos”, informou a delegada.