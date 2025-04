acidente de trânsito entre carreta e 2 carros particulares mata uma pessoa na alça viária

Um homem morreu em um grave acidente de trânsito registrado na Alça Viária, no município de Marituba, na região metropolitana de Belém, na manhã desta terça-feira (22). O acidente envolveu pelo menos uma carreta e dois veículos particulares. O veículo pesado ficou tombado no mato, às margens da estrada. Um desses veículos particulares, um Argo vermelho, ficou totalmente destruído.

Motoristas que passavam pelo local informaram que a pessoa que faleceu estava no Argo. Mas essa informação não foi confirmada oficialmente. O condutor da carreta se machucou, mas sobreviveu, ainda segundo as primeiras informações. Uma pessoa fez um vídeo mostrando os veículos particulares a carreta após o acidente.

Em nota, a Polícia Científica do Pará informou que foi acionada “para remoção de corpo no local”. E que aguardava a chegada do corpo para a identificação da vítima. “No pedido de remoção o sexo não foi especificado”, informou.

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) informa que um carro de passeio se chocou com uma carreta no km 10 da rodovia Alça Viária, em Marituba. Com a colisão, a carreta atingiu um segundo veículo. O condutor do primeiro carro morreu no local. Agentes do Detran estiveram no local para orientar os motoristas e desobstruir a via.

Também em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Marituba investiga as causas do acidente. A vítima foi identificada como Edson Araújo do Carmo. Perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração dos fatos.