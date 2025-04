Suspeito de pernoitar em shopping para tentar furtar joalheria é preso em Santarém

Um homem foi preso suspeito de tentar furtar uma loja em um shopping de Santarém, no oeste do Pará. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (22), após a Polícia Militar ser acionada. Segundo as informações iniciais, a equipe de segurança do estabelecimento agiu rapidamente após perceber a movimentação suspeita por meio do sistema de monitoramento. O suspeito seria do estado de Goiás.

O complexo comercial, que fica na avenida Fernando Guilhon, no bairro Santarenzinho, tem entre outros permissionários uma joalheria. As informações da Polícia Militar são de que o suspeito teria entrado no shopping ainda na tarde da segunda-feira (21) e aguardado o fim do expediente para tentar realizar o furto. De acordo com as autoridades, o objetivo dele era invadir a loja escalando o forro do prédio. O plano teria sido frustrado devido ao sistema de segurança do shopping, equipado com sensores de movimento, que detectaram a presença do homem enquanto ele se deslocava pelo forro. A movimentação acionou o alarme e despertou a atenção dos vigilantes.

Após buscas, os seguranças localizaram e detiveram o suspeito até a chegada da PM. O homem relatou à polícia que teria entrado no local, pois precisava cumprir a missão para quitar uma dívida com o crime. Conforme as autoridades, o suspeito possui passagens pela polícia e já teria experiência em arrombamento de lojas dentro de shoppings.

Por nota, a Polícia Militar informou que o suspeito foi autuado em flagrante por furto qualificado e apresentado à autoridade policial na Delegacia de Santarenzinho que investiga o crime.