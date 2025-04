Polícia procura suspeita de furtar perfumes dentro de shopping em Ananindeua

Mais de três mil reais em perfumes foram furtados dentro de uma loja de cosméticos localizada em um shopping na avenida Mário Covas, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi flagrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento cometendo o furto. A Polícia Civil informou a suspeita foi identificada e é procurada.

Conforme o gerente da loja, Leonardo Moraes, por volta das 16h40, a suspeita entrou no local sem apresentar suspeitas, no entanto, momentos depois, os funcionários desconfiaram de uma possível tentativa de furto. "Ela andou pela loja e pegou três perfumes que custam cerca de mil reais cada. Ela ainda tentou retirar outros perfumes lacrados, mas não teve sucesso", explicou.

O proprietário do estabelecimento postou a ocorrência nas redes sociais. O registro mostra a ação da suspeita dentro da loja. Logo após o vídeo do furto, o dono da loja gravou depoimento nas redes. "A minha irmã fez o atendimento dela. Ela perguntou o valor do pefume, e rapidamente ela pegou os produtos e colocou no bolso do short", contou.

A Polícia Civil informou, em nota, que o furto é investigado pela Delegacia do Jaderlândia e que a suspeita já foi identificada. Qualquer informação que leve a ela pode ser repassada à PCPA através do Disque-Denúncia através do número 181. A ligação é gratuita e anônima.