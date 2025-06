Suspeito de roubo é preso com arma e celulares na Praça Batista Campos, em Belém

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante, na manhã desta segunda-feira (23), na Praça Batista Campos, no centro de Belém, suspeito de praticar roubo qualificado. Com ele, agentes da Guarda Municipal de Belém (GMB) apreenderam quatro celulares, um revólver calibre 40 e diversas munições.

De acordo com testemunhas, o suspeito tentou assaltar um jovem que reagiu, dando início a um confronto físico no meio da praça. A confusão atraiu a atenção da população, que cercou o suspeito e tentou linchá-lo. A situação só foi contida com a chegada das equipes da GMB, que efetuaram a prisão.

A ação contou com apoio do Grupamento Ronda Ostensiva Municipal (Rumo). O homem foi detido e encaminhado à Delegacia do Comércio, onde foi autuado por roubo qualificado, em razão do uso de arma de fogo durante o crime.

Após os procedimentos legais, o suspeito foi levado a uma unidade de saúde para atendimento médico e segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

A Guarda Municipal informou que a ação integra um plano de reforço na segurança de áreas públicas movimentadas, como praças e centros comerciais, com patrulhamento intensificado nos horários de maior fluxo de pessoas.

O prefeito Igor Normando parabenizou as equipes da GMB pela rápida resposta. “É motivo de orgulho ver a dedicação e o profissionalismo dos nossos guardas municipais. Essa prisão demonstra não só a prontidão da GMB, mas também o sucesso dos nossos investimentos em equipamentos e treinamento. Continuaremos firmes no compromisso de garantir mais segurança e tranquilidade para o povo de Belém“, afirmou o prefeito.