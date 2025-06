Crianças são resgatadas em situação de abandono, em Belém

Duas crianças, de dois e três anos, foram resgatadas após serem encontradas em situação de abandono, em uma kitnet no bairro Guamá, em Belém, no último domingo (23). A mãe das crianças prestou depoimento à Polícia Civil nesta segunda-feira (24) e afirmou que elas estavam sob os cuidados de uma babá.

Em nota, a Polícia Civil informou que a suposta babá mencionada pela mãe passou a ser apontada como a responsável pelo abandono. Entretanto, ela ainda não foi encontrada. Equipes da Polícia Civil trabalham para identificar e localizar a cuidadora.

O caso veio à tona no domingo (22), depois que uma das crianças foi vista tentando pular pela janela do kitnet, atraindo a atenção dos vizinhos. Ao entrar no imóvel, os moradores encontraram as crianças sozinhas, visivelmente sujas e com fome, em um ambiente desorganizado, com sinais de abandono e falta de higiene.

Vídeos gravados pelos vizinhos mostram o momento em que a mãe chega e discute com os moradores, negando que tenha abandonado os filhos e afirmando que havia deixado uma babá responsável por eles. A gravação também mostra o estado do imóvel e o desespero das crianças.

Segundo a mãe das crianças, além de contar com o apoio da cuidadora, ela retornava ao imóvel todas as noites para alimentá-los e verificar se estavam bem.

Em seu depoimento à polícia, a mulher reiterou que confiava plenamente na babá e que não imaginava que os filhos estivessem sendo negligenciados. Ela alegou ainda que sua rotina de trabalho a impedia de estar com as crianças durante o dia, e por isso havia contratado ajuda.

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) está conduzindo a investigação. Em nota, a Polícia Civil informou que as equipes da Polícia Civil trabalham para identificar e localizar a cuidadora.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, as crianças foram acolhidas em um local seguro para garantir sua integridade física e emocional.

Além do depoimento da mãe, outras testemunhas estão sendo ouvidas, incluindo vizinhos e possíveis conhecidos da família. Perícias também foram solicitadas no imóvel para verificar as condições de vida a que as crianças estavam submetidas.