Mulher é presa após deixar os filhos quase uma semana sozinhos; motivo revolta vizinhos

Lakesha Woods Williams, de 29 anos, foi presa na última quinta-feira (11/4) após deixar os filhos, de 6 e 8 anos, sozinhos para curtir um cruzeiro de seis dias. A moradora do Texas (EUA) deixou as crianças no dia 4 de abril e voltou na noite do dia 10.

Vizinhos preocupados ligaram para o 911 (serviço de emergências médicas e policiais) após se preocuparem com o bem-estar dos meninos. Moradores contaram ter visto Lakesha saindo de casa com bagagem e percebido que ela não havia voltado depois de alguns dias.

Policiais foram ao apartamento no dia 9. Eles encontraram as duas crianças sozinhas no apartamento cheio de lixo e comida espalhados pelo chão e um “cheiro forte de urina”, afirma o boletim de ocorrência, segundo o "Fort Worth Star-Telegram".

"Completa desordem", assim foi definido o cenário na residência pelos agentes.

As crianças disseram que a mãe havia saído para fazer um cruzeiro e estava se comunicando com elas por meio de uma câmera e por mensagens de texto para a criança de 8 anos. Os dois meninos foram examinadas por paramédicos e também pelos Serviços de Proteção à Criança. Eles foram retirados do apartamento e agora estão aos cuidados da tia.

De acordo com moradores do entorno, esta não foi a primeira vez que Lakesha deixou os filhos sem supervisão de adulto.

(*Pedro Ribeiro, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)