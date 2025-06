Homem quebra caixa eletrônico após ter empréstimo negado em agência bancária, em Belém

Um homem danificou um caixa eletrônico com uma estaca de madeira na tarde de sábado (21), após ter um empréstimo de R$ 10 mil negado em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, localizada na avenida Pedro Álvares Cabral, bairro do Sacramenta, em Belém.

Segundo testemunhas, o homem teria se exaltado após a recusa do empréstimo e, em um acesso de fúria, destruiu parte do equipamento. Populares conseguiram contê-lo e acionaram a Guarda Municipal, que chegou ao local e efetuou a condução do suspeito à Superintendência da Polícia Federal.

Ainda de acordo com relatos de quem presenciou o ocorrido, o homem apresentava sinais de possível uso de substâncias entorpecentes.