Suspeito de roubo e extorsão contra motorista de aplicativo é preso em Ananindeua

A Polícia Civil do Pará cumpriu, na segunda-feira (14), um mandado de prisão preventiva contra Erick Costa do Rosário, investigado por roubo e extorsão cometidos contra um motorista de aplicativo. A ação foi conduzida pela equipe da 14ª Seccional Urbana de Ananindeua, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana, com apoio da Assessoria de Segurança Institucional (ASI) da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).​

Segundo informações levantadas pela polícia, o crime ocorreu em janeiro deste ano e foi registrado. A vítima, um motorista de aplicativo, relatou ter sido alvo de uma ação criminosa com características de roubo e extorsão.

As investigações começaram logo após o registro do boletim e, com base em dados fornecidos por instituições financeiras e operadoras de telefonia, os policiais conseguiram identificar Erick Costa do Rosário como um dos autores do crime. A partir disso, foram solicitados à Justiça mandados de busca e apreensão, bem como a prisão preventiva do suspeito.

Erick foi localizado no bairro Águas Brancas, em Ananindeua. Após ser detido, foi conduzido à seccional para os procedimentos legais. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar outros possíveis envolvidos na ação criminosa.