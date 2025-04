Dois motoristas morrem carbonizados após acidente com carretas no sudoeste do Pará

Uma colisão entre três carretas resultou na morte de dois motoristas no km 377 da BR-163, a cerca de 70 km da cidade de Novo Progresso, sudoeste do Pará. O grave acidente foi registrado na segunda-feira (14), nas proximidades da comunidade Riozinho das Arraias, na região da Linha Gaúcha. Antônio Pereira da Silva Júnior, de 47 anos, natural de Redenção (PA), e Édson Aparecido Rodrigues, de 52 anos, da cidade de Sinop, no Mato Grosso, morreram carbonizados. Uma terceira vítima, identificada como João Carlos Jacoboski, de 67 anos, foi socorrida com vida.

As informações iniciais são de que três caminhões colidiram e pegaram fogo durante a manhã. Segundo relatos policiais, Edson trafegava no sentido Miritituba e Antônio seguia no sentido do Mato Grosso. Não há mais detalhes sobre o que teria ocorrido para que os veículos colidissem. Após o acidente, os corpos de Antônio e Edson foram resgatados pela Funerária Santa Maria de Moraes Almeida. A terceira, João Carlos, sofreu queimaduras nas costas, recebeu atendimento no local pelos socorristas da Via Brasil e foi encaminhado para o Hospital Municipal de Novo Progresso.

A concessionária Via Brasil, responsável pela rodovia, auxiliou no atendimento da ocorrência. Além da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros foi acionado ao local para apagar as chamas e realizar trabalhos de contenção de combustível. A pista, que havia sido totalmente interditada, foi liberada no final da tarde de segunda-feira (14).

"A Polícia Civil informa que a Delegacia de Novo Progresso investiga as circunstâncias do acidente que resultou na morte de duas pessoas", comunicou.