Homem condenado por roubo é preso em Santa Izabel

Valdenilson Silva Pereira, de 44 anos, foi preso na tarde da última sexta-feira (11), no município de Santa Izabel do Pará, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Benevides. A ação foi conduzida por equipes da Delegacia de Murinim, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana.

O mandado decorre de uma condenação, ainda sem trânsito em julgado, pelo crime de roubo majorado. O crime foi cometido no dia 28 de junho de 2009, no município de Santa Bárbara do Pará. Segundo as investigações, Valdenilson, junto com um comparsa, utilizou um canivete para render a vítima e subtrair seu apar​elho celular e uma bicicleta.

A pena imposta foi de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. Após diligências, os policiais civis conseguiram localizar o paradeiro do condenado e efetuar sua captura.

Após os procedimentos de praxe, Valdenilson Silva Pereira foi encaminhado ao sistema penal e colocado à disposição da Justiça.