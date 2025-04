Manifestação cobra justiça por morte de adolescente atropelado em Belém

Ciclistas realizaram na noite desta terça-feira (15) uma manifestação no centro de Belém para pedir justiça pela morte do adolescente Alex Alejandro Silva, de 13 anos, atropelado por um motorista supostamente embriagado e em alta velocidade no último dia 30 de março. O jovem ficou internado por 12 dias e morreu na sexta-feira (11/4), no Hospital Metropolitano.

A concentração do ato ocorreu em frente ao Theatro da Paz, no bairro da Campina, de onde os manifestantes seguiram em caminhada por algumas ruas da cidade. Com balões brancos nas mãos, o grupo pediu paz no trânsito e mais rigor do poder público.

Segundo informações da Polícia Civil, o motorista do carro, Manoel Carlos Mendes, foi preso em flagrante e apresentado na Seccional de Icoaraci. Ele foi autuado por lesão corporal qualificada por embriaguez. Apesar da gravidade do caso, foi liberado mediante pagamento de fiança no valor de R$ 4.554,00, o equivalente a três salários mínimos.

Além de Alex, outras quatro pessoas ficaram feridas no acidente — um motorista de aplicativo e três passageiros. O adolescente sofreu múltiplas fraturas, passou por duas cirurgias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na Unidade de Terapia Intensiva.

Durante o ato, representantes de coletivos de ciclistas manifestaram indignação com a impunidade em casos como o de Alex. “Enquanto as pessoas se sentirem imunes à justiça, isso meio que fomenta o crime. As pessoas deixam de se preocupar tanto com as consequências dos seus atos. E para as famílias é desastroso, para a sociedade em si é desastroso, para a proposta do modal em si é algo avassalador. Então, a gente deixa de ter mais ciclistas, começa a ter mais trânsito, mais estresse e parece que a gente começa a andar para trás. É um pedido de justiça e também de atenção. De todos os casos que a gente acompan​hou, 100% [dos responsáveis] não estão presos. Pagaram fianças, respondem a liberdade, mesmo sob júri, não foram condenados”, afirmou o ciclista Cid Camijó, do Coletivo Bike Belém.

O entregador por aplicativo Edmilson Rodrigues, do Coletivo Ananin, também participou do protesto para reforçar a mobilização por justiça e prestar solidariedade à família do adolescente.