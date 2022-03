Suspeito de roubar celular é linchado pela população em Canaã dos Carajás

​Um homem identificado como Enivaldo Martins Lopes foi espancado pela população de Canaã dos Carajás, região sudeste do Pará, nesta terça-feira (1º). Segundo informações de testemunhas, ele teria entrado em uma loja de celulares e pedido para ver alguns modelos, no momento em que o atendente foi buscar os aparelhos, ele roubou um celular e fugiu. As informações são do site Debate Carajás.

VEJA MAIS

O assalto aconteceu por volta das 15h. Após o crime, a população conseguiu deter o acusado. Pessoas que presenciaram a cena o agrediram de forma violenta. O homem ficou bastante machucado após a sequência de espancamentos.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para a ocorrência e levou o suspeito para receber atendimento médico. Em seguida, apresentou o homem à Delegacia de Polícia Civil de Canaã dos Carajás, onde vai responder pelo crime. Segundo a polícia, mesmo machucado, o homem apresentou resistência e precisou ser algemado pela guarnição.