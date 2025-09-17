Capa Jornal Amazônia
Suspeito de roubar alto valor em joias de empresárias do Tocantins é preso no Pará

Segundo a Polícia Civil, o investigado já teria sido preso anteriormente por assalto a banco, no município de Redenção, e é considerado de alta periculosidade

O Liberal
fonte

Suspeito de roubar alto valor em joias de empresárias do Tocantins é preso no Pará. (Foto: Polícia Federal)

Um homem investigado pelo crime de roubo qualificado foi preso pela Polícia Civil do Pará no município de Floresta do Araguaia, no sudeste paraense. A ação ocorreu na terça-feira (16) em cumprimento a um mandado de prisão pela investigação do roubo de joias de empresárias do estado do Tocantins. Ainda foram cumpridas ordens judiciais para busca e apreensão em endereços ligados ao suspeito.

A prisão ocorreu em uma ação conjunta entre as Polícias Civis do Pará e do Tocantins. De acordo com a PC, o roubo do alto valor em joias ocorreu em abril deste ano, em Floresta do Araguaia, quando as empresárias estavam na cidade paraense. Conforme a PC, no decorrer das investigações, o Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e o Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Redenção identificaram elementos que levaram até o local onde o suspeito estava localizado.

As apurações policiais apontam que o investigado, com a participação de outros suspeitos que também foram presos, estaria portando armas de fogo no momento do crime. Eles teriam agido de forma muito bem planejada e orquestrada, inclusive fazendo o uso de mais de três veículos para vigiar as vítimas antes do roubo. Os carros também foram usados para empreender fuga logo depois do roubo. Ainda conforme a PC, há indícios de que o grupo criminoso também atuava como cobradores de traficantes conhecidos na região, o que ainda está sendo apurado.

O investigado já teria sido preso anteriormente por assalto a banco, no município de Redenção, também no sudeste do Pará, e é considerado pelas autoridades policiais de alta periculosidade. A ação policial teve o apoio da Superintendência Regional e da Delegacia de Floresta do Araguaia. Os presos foram levados até o sistema prisional e seguem à disposição da Justiça.

