Suspeito de provocar incêndio em assentamento é preso em Ourilândia do Norte

Um homem suspeito de provocar um incêndio em uma área de 2.753 hectares, no assentamento Casulo II, foi preso pela Polícia Civil de Ourilândia do Norte, sudeste do Pará. A ação ocorreu na terça-feira (10/09) após a investigação que constatou prejuízos irreparáveis ao meio ambiente e às famílias do entorno do local. O incêndio ocorreu no dia 28 de agosto deste ano.

Para realizar a prisão, foram destacadas equipes da Superintendência Regional e da Delegacia de Ourilândia do Norte. Segundo a PC, a área destruída é equivalente a 6.800 campos de futebol. As famílias do assentamento tiveram suas moradias e plantações destruídas, além de animais mortos pelo fogo.

O preso vai responder pelo artigo 41, da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), que define como crime provocar incêndios em florestas ou em outros tipos de vegetação, e também pelo art 250 do Código Penal brasileiro, que trata do crime de incêndio o ato de causar um incêndio que coloque em risco a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem.

O homem foi conduzido à unidade policial para os procedimentos cabíveis e ficará à disposição da Justiça. As investigações continuam para que mais envolvidos no crime sejam identificados e localizados.