Suspeito de perfurar pulmão de homem com golpe de facão é preso no Marajó

Nelton Costa da Conceição foi preso nesta quarta-feira (1º) pelo crime de tentativa de homicídio em Muaná, na Ilha do Marajó. De acordo com a Polícia Civil do Pará (PCPA), o suspeito teria atacado um homem com um golpe de facão. O crime ocorreu, durante uma briga generalizada, no dia 9 de janeiro deste ano, na Vila de Ponta Negra, distante a 35 minutos da cidade marajoara. Na época, a vítima teve o pulmão perfurado, foi socorrida em estado grave de saúde e conseguiu sobreviver.

O delegado Ravel Tabosa Silva, representou, na terça-feira (28), o pedido de prisão preventiva do suspeito por tentar matar a vítima. As autoridades não disseram o que teria motivado a confusão.

Em operação conjunta com a 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (20ª CIPM), os policiais conseguiram localizar Nelton e prendê-lo em Muaná.

Ainda segundo a polícia, o suspeito tinha passagens por furto qualificado e a última prisão dele tinha sido em flagrante pelo delito de porte ilegal de arma de fogo.