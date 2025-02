Suspeito de participar de morte em confusão generalizada no Natal é preso em Santarém

Alfredo da Silva Mota, 22 anos, foi preso pela Polícia Civil nas primeiras horas da manhã de quarta-feira (12) no bairro Uruará, em Santarém. De acordo com a PC, ele é suspeito de participar de um homicídio ocorrido no dia 25 de dezembro de 2024, quando houve uma confusão generalizada que resultou na morte de Leonardo Lima e deixou sete pessoas feridas, incluindo uma criança.

Segundo o portal O Impacto, várias pessoas consumiam bebida alcoólica no dia em que ocorria a comemoração natalina. Arlisson Sousa Carvalho, de 24 anos, foi o primeiro suspeito a ser preso. Na época, testemunhas relataram à Polícia Militar que rapaz tinha chegado armado com uma faca e uma foice e iniciado a briga e agredido as pessoas que estavam em uma casa no bairro Uruará.

Até o momento, a participação de Alfredo, que foi detido pouco mais de um mês depois do crime, não foi detalhada pelas autoridades. Ainda conforme O Impacto, ele é natural de Monte Alegre e foi transferido na manhã à Casa Penal, onde ficou à disposição do Poder Judiciário. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e foi informada que o suspeito foi preso preventivamente por agentes da Seccional de Santarém e está à disposição da Justiça.