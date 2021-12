Suspeito de participar de homicídio na Cabanagem morre ao trocar tiros com militares do 24° BPM

Um homem morreu ao trocar tiros com policiais militares do 24° Batalhão (24° BPM), na tarde de quinta-feira (23), no bairro da Cabanagem, em Belém. Outros três foram detidos. Eles são suspeitos de praticar um homicídio naquele bairro. Ainda segundo a PM, a detenção ocorreu momentos depois das guarnições serem informadas do assassinato.

VEJA MAIS

Uma operação envolvendo várias viaturas da área foi montada para cercar, com segurança, o esconderijo dos criminosos. Ao perceberem a chegada das viaturas na passagem São José, os homens tentaram fugir pelo muro, mas foram interceptados pelos policiais. Armado, informou a PM, um deles desobedeceu a ordem de parada e atirou contra os policiais militares, mas foi atingido e socorrido até um hospital mais próximo e não resistiu aos ferimentos.

Um revólver calibre 44, usado na troca de tiros, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil da Marambaia, juntamente com os outros três homens, que já haviam sido pegos pela PM, suspeitos de participarem do homicídio. A Polícia Militar não informou qual foi aquele homicídio ocorrido na Cabanagem. Mas a Redação Integrada apurou que se trata da morte de Marcos Lourran Aquino dos Santos. Ele foi decapitado, e os criminosos, do chamado "tribunal do crime", deixaram a cabeça do rapaz exposta em um pedestal improvisado.

Em nota, a Polícia Civil informou que um inquérito policial foi instaurado na Seccional da Marambaia, para apurar o homicídio qualificado. Os três homens presos em flagrante pela Polícia Militar foram conduzidos para procedimentos cabíveis e, em seguida, encaminhados ao Sistema Penitenciário. A Polícia não divulgou os nomes dos presos.