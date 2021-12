Na Cabanagem, jovem é decapitado por dívida de 23 reais com o tráfico

Um crime bárbaro, com características medievais, foi registrado na tarde da última quinta-feira, 23, em Belém. O corpo de Marcos Lourran Aquino dos Santos foi achado em um terreno baldio do bairro da Cabanagem, morto de uma maneira grotesca: o jovem foi decapitado, e os carrascos do chamado "tribunal do crime" deixaram a cabeça do rapaz exposta em um pedestal improvisado.

Segundo informações colhidas com policiais do 24º Batalhão (BPM), por volta das 16h, uma viatura foi informada que poderia estar havendo um possível crime de tortura em um local na rua São João, entre a Rua Damasco e a via principal do conjunto Panorama XXI, no local conhecido pelos policiais como "Coreia", um terreno abandonado que é usado como ponto de execução de vários crimes.

A guarnição se deslocou para averiguação e, após adentrarem no terreno citado, constataram que Marcos, jovem natural de Marabá, estava morto no local, com o corpo jogado na grama alta e a cabeça exibida como um monumento profano em uma instalação metálica.

Segundo apuraram os policiais, o rapaz devia a quantia de 23 reais aos traficantes de drogas da área, e por isso vinha sofrendo ameaças. Com o achado macabro, os PMs fizeram o isolamento do local e solicitaram a perícia e remoção do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. A Polícia Civil também esteve na área e investiga o caso.