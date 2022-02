Suspeito de participação no assassinato de soldado da PM é morto em intervenção policial

Mais um suspeito de participação no assassinado do soldado Emerson Brito dos Santos, ocorrido na última quarta-feira (2), em Parauapebas, foi morto em uma intervenção da Polícia Militar na noite de sexta-feira (4), no município do sudeste paraense. O homem, identificado como Wanderson dos Santos Costa, vulgo "Hello Kitty", de 24 anos, possuía um ferimento à bala na nádega que estava sendo tratado, e a polícia acredita que ele tenha sido alvejado pelo soldado antes de ele ser baleado na cabeça.

De acordo com informações do portal Correio de Carajás, a polícia informou que uma denúncia anônima apontou que um dos responsáveis pela morte do policial militar estaria em um apartamento localizado no residencial Alto Bonito. Os policiais, então, foram até o local e bateram à porta, mas Wanderson teria recebido os agentes efetuando um disparo de espingarda.

Os estilhaços do disparo teriam atingido um dos policiais e, imediatamente, os militares reagiram, atingindo duas vezes o suspeito, uma no peito e outra na região da axila. Ele e o policial ferido foram encaminhados ao Hospital Geral de Parauapebas (HGP), onde receberam atendimento médico. Wanderson, no entanto, não resistiu.

Ferimento à bala teria despertado a suspeita da polícia (Reprodução/ Correio de Carajás)

Na quinta-feira (3), a Polícia Civil confirmou as mortes de outros dois suspeitos de terem participado do assassinato do soldado, também por intervenção policial, ainda na noite em que ele foi morto. Um deles foi Jordão Ferreira da Silva, baleado enquanto fazia uma pessoa refém dentro de uma residência, no bairro dos Minérios. O outro é Dailson Conceição Sousa, alvejado após apontar uma espingarda calibre 28 para os militares.

Entenda o caso

O soldado Emerson Brito dos Santos, da Polícia Militar, foi baleado na manhã de quarta-feira (2), no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, depois de ter, supostamente, tentado intervir em uma tentativa de assalto. Ele foi socorrido e encaminhado para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), em estado gravíssimo, com um tiro na cabeça. Algumas horas depois, a vítima não resistiu ao ferimento e morreu no hospital.

O policial chegou a ser colocado dentro de uma UTI móvel para ser levado ao Aeroporto de Carajás, onde seria embarcado em um voo direto para Marabá. Ele seria transferido para o Hospital Regional do Sudeste, que tem melhor estrutura para atender casos graves, mas no caminho para o embarque o militar sofreu uma parada cardíaca e precisou ser levado imediatamente de volta ao hospital em Parauapebas, vindo a falecer. Emerson foi o quinto agente de segurança pública morto no Pará em 2022.