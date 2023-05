Suspeito de matar torcedor do Corinthians chega a Belém nesta sexta-feira (12)

Chega a Belém nesta sexta-feia, 12, o suspeito de envolvimento na morte do torcedor corinthiano Rafael de Moura Merenciano, que perdeu a vida após uma partida entre o time paulista e o Clube do Remo, no dia 13 de abril, no Mangueirão. O suspeito, Patrick Luiz Dias da Costa, foi preso na última quarta-feira, 10, no estado do Alagoas. Uma vez em Belém, ele deve ficar sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

Patrick da Costa foi preso na tarde da última quarta-feira (10), por policiais civis da Divisão de Homicídios (DH), na região metropolitana de Maceió, no estado de Alagoas (AL). Após os procedimentos cabíveis, ele ficará à disposição do Poder Judiciário, respondendo pelo crime de homicídio qualificado.

De acordo com a Polícia Civil do Pará (PC), as investigações que levaram à prisão de Patrick Luiz Dias da Costa apontaram que ele integra a torcida organizada Terror Bicolor, do Paysandu e que o torcedor corinthiano morto na confusão durante a partida não seria um alvo específico. Patrick atirou os rojões (que estavam modificados para se tornarem mais potentes e letais) de forma aleatória.

Tudo seria uma vingança porque a torcida do Paysandu teria sido hostilizada durante uma partida do time bicolor contra o Corinthians em São Paulo. O suspeito confessou o crime após ter sido identificado 48 horas após o fato, porém, fugiu para Maceió (AL) onde esteve escondido desde então.