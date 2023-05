Suspeito de matar torcedor do Corinthians em Belém não agiu sozinho, diz delegado

Patrick Luiz Dias da Costa, preso por suspeita de matar Rafael de Moura Merenciano, torcedor do Corinthians — após uma partida entre o time paulista e o Clube do Remo, em Belém —, não agiu sozinho. A informação foi do delegado-geral Walter Resende, da Polícia Civil do Pará. O preso, como apontam as investigações, era da torcida organizada Terror Bicolor, do Paysandu. Ele já respondia a processo por tentativa de homicídio e estava preso até janeiro deste ano.

O ataque que resultou na morte do torcedor corinthiano, como mostram as investigações, teria sido planejado. Isso porque a torcida do Paysandu teria sido hostilizada durante uma partida do time bicolor contra o Corinthians em São Paulo. Patrick, que é pedreiro e tem 29 anos, esteve na ocasião. Após análises da PC e da Polícia Científica do Pará (PCP), foi constatado que houve uma espécie de adulteração dos rojões usados, para torná-los letais.

Resende observa que não havia um alvo específico durante a briga generalizada, ocorrida na noite do dia 12 de abril, na avenida Augusto Montenegro, que resultou na morte de Rafael e deixou um outro torcedor ferido. Os suspeitos apenas dispararam os rojões aleatoriamente, mas com intenção de ferir.

Patrick foi identificado cerca de 48 horas após o crime e confessou. Como não havia mais flagrante, ele não foi preso imediatamente. Porém, fugiu do Pará seis dias depois e desde então estava em Maceió (AL), onde foi preso. Não há data para que ele seja recambiado para o estado. Legalmente, ele permanece na condição de suspeito até que o Ministério Público do Estado do Pará ofereça denúncia, momento em que então passará à condição de acusado.