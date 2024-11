Suspeito de matar PM é morto pela polícia no conjunto Carmelândia

Na noite desta quarta-feira (6/11), Keven Eduardo Silva Costa foi morto pela Polícia Militar no conjunto Panorama 21, em circunstâncias que conectam o caso ao homicídio do policial militar reformado Alberto de Sousa da Silva, ocorrido na noite da última terça (5) no mesmo bairro.

A PM informou que a operação que resultou na morte de Keven iniciou após uma denúncia anônima que relacionava o suspeito com o assassinato de Alberto, alvejado por diversos disparos. Segundo relatos de testemunhas, dois suspeitos em uma motocicleta se aproximaram de Alberto e efetuaram tiros que o atingiram no braço e no tórax.

Com base nas informações recebidas, uma equipe da Polícia Militar foi designada para ir até o endereço fornecido como sendo o da residência de Keven. Ao chegarem no local indicado foram recebidos pela mãe do suspeito. Porém, durante a conversa, os policiais perceberam que o suspeito estava no interior do imóvel. Ele tentou fugir pelos fundos da casa, dando início a uma perseguição pelas ruelas do bairro, repleta de becos estreitos por onde ele tentou se desvencilhar dos agentes pulando muros e escalando telhados.

Segundo a Polícia Militar, durante a fuga Keven carregava uma arma e em dado momento passou a disparar contra a guarnição. Os policiais reagiram e o suspeito acabou baleado, caindo em frente a um ponto de venda de açaí. Ele foi socorrido pelos próprios agentes, que o levaram para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. No entanto, Keven não resistiu e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

Todavia, as circunstâncias do caso serão apuradas e, de acordo com a Polícia Militar, equipes da perícia científica vão examinar o corpo e colher outros elementos que ajudem a esclarecer o que ocorreu. A operação e os eventos que levaram à morte de Keven Eduardo Silva Costa também serão revisados internamente pela corporação.