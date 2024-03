Suspeito de matar mulher em Curuçá é preso em Belém

O suspeito foi identificado como Ronald da Paixão, mais conhecido como ‘Ziquinho’. Ele foi preso no bairro da Pedreira, em Belém, na madrugada desta terça-feira (12), após investigação e buscas realizadas pela Polícia Militar. Conforme as autoridades policiais, imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito discutindo com a vítima, Tânia Maria Passinho, na frente de um bar, em Curuçá, na noite de domingo (10). Além disso, a camisa que ele usava foi encontrada próximo a casa abandonada onde o corpo da mulher estava.

Os agentes chegaram até Ronald após testemunhas informarem que Tânia havia discutido com o suspeito em frente a um bar na noite antes de ser encontrada morta. Os policiais solicitaram as câmeras do estabelecimento e comprovaram os relatos. Nas imagens a mulher aparece exaltada ao conversar com Ronald e outras duas pessoas que também estavam com eles. O homem vestia uma bermuda branca e uma camisa alaranjada. Esse fato chamou atenção dos PMs pois a camisa que ele vestia foi a mesma encontrada próxima a cena do crime.

Diante das provas, tiveram início as buscas pelo suspeito no município. No entanto, os policiais foram informados que Ronald não estava mais em Curuçá e teria fugido para Belém, onde estaria tentando se esconder na casa de familiares. Após diligências e com informações repassadas por pessoas que conhecem o suspeito, os agentes conseguiram localizar Ronald e dar a voz de prisão em flagrante ao homem, na noite de segunda-feira. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Castanhal, onde iria prestar esclarecimentos sobre o caso.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi localizado e preso nesta terça-feira (12), no bairro Pedreira, em Belém. O homem foi autuado em flagrante e está à disposição da Justiça.